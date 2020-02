Iza reina com maiô cavadíssimo no Rio; veja outros destaques do Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A noite de sábado (22) do Carnaval 2020 foi marcada por muita beleza tanto no Rio de Janeiro quanto em São Paulo. Na capital fluminense, o destaque foi a cantora Iza, que estreou no posto de rainha de bateria da Imperatriz Leopoldinense na disputa da série A (antigo grupo de acesso).A dona dos hits "Pesadão" e "Brisa" surgiu num maiô cavadíssimo, que chamou a atenção do público. "Não é desse mundo, foi esculpida", disse uma seguidora. "A gente tenta arrasar no carnaval, aí vem ela com a beleza absurda e esmurra a gente! Ainda bem que eu amo, se não ia ficar bem brava", brincou outra.Iza desfila pela Imperatriz Leopoldinense no Rio AgNews Iza desfila pela Imperatriz Leopoldinense no Rio Quem também não ficou atrás foi a apresentadora Sabrina Sato, 39, que desfilou à frente da bateria da Gaviões da Fiel, em São Paulo. A roupa dourada representava a personagem Julieta, mas numa versão bem desinibida.Com muita pele exposta, Sabrina chegou a confessar que não tem problema de mostrar o corpo nessas ocasiões. "Sempre fui desinibida", contou à reportagem.Também no Rio, a atriz Camila Queiroz, 26, foi coroada rainha do Baile do Copa 2020, seguindo os passos de musas como Deborah Secco e Isis Valverde. O baile todo parou para ver ela chegar com um corpete metalizado e um costeiro que, quando aberto, fazia parecer que ela tinha asas douradas.Ainda no baile, as atrizes Vitória Strada, 23, e Marcella Rica, 28, curtiram a festa juntinhas, após assumirem namoro em dezembro passado. Em comum no visual, as duas estavam com decotes bem profundos. Mas enquanto Vitória apostou num vermelho com uma poderosa fenda na perna, Marcella estava de macaquinho azul, com bastante brilho.