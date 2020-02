Ivy perde a hora, não faz raio-x e é punida pela produção do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Ivy começou seu fim de semana do pior jeito possível: foi punida pela produção do BBB 20. Isso porque a sister perdeu a hora na manhã deste sábado (8) e não conseguiu fazer o raio-x.Quem avisou a confinada que ela tinha pouco tempo para a tarefa foi Gizelly, que entrou no quarto Céu e perguntou a ela, a Manu, a Thelma e a Rafa se elas haviam feito o raio-x.As quatro tomaram um susto e, faltando apenas oito minutos para o término do prazo da tarefa, correram em direção ao confessionário.Rafa foi a primeira. Em seguida, Manu entrou na sala e, sem saber o que dizer, dançou. Thelma foi a terceira e última a dar seu depoimento.Mas não deu tempo de Ivy passar pelo raio-x. Chateada e preocupada, perguntou às sisters se isso a levaria ao paredão. "Não, você está imune", tranquilizou Thelma.Apesar disso, a produção do BBB deu uma punição a Ivy: ela perdeu 500 estalecas.Ivy entrou na casa do BBB no começo da semana, após passar uma temporada na Casa de Vidro. Ela e Daniel foram os escolhidos para participarem do reality.