Ivy e Daniel são escolhidos pelo público e entram no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta terça-feira (4), a casa do Big Brother Brasil 20 ganhou dois novos integrantes: o ator e modelo gaúcho Daniel, 22, e a modelo mineira Ivy, 27. Participantes da Casa de Vidro, montada em um shopping do Rio desde sábado (1º), eles ganharam a disputa contra a professora de educação física Renata, e o cantor Caon.Ivy teve 61,45% dos votos, contra 38,55% da educadora. Já Daniel teve 58,83% ante de 41,17% de Caon. Quando comemorava com o público, Daniel disse: "Machistas não".A modelo mineira disse que já ficou com um sertanejo famoso e que odeia academia. Ela se considera uma pessoa muito alegre, festeira, intensa e muito sincera."Falo tudo o que eu penso. Isso é péssimo. Sou muito faladeira. Devia ser menos. Minha mãe sempre fala: 'cuidado com a boca'. Foi um dos conselhos dela. Mas quando vi, já foi, já falei. E também sou muito comilona. Se eu ficar sem comer, fico estressada", afirmouJá Daniel tem um irmão gêmeo idêntico e é de uma família tradicional de Selbach, no interior do Rio Grande do Sul. Aos 16 anos, ele se mudou para o Rio. Depois disso, ele já morou em vários lugares."Sou e sempre vou ser do mundo, ele é minha casa. Minha família são reencontros de almas que esbarro pelo caminho." Daniel contou que nunca namorou.