Isis Valverde publica foto sem blusa enquanto se arruma para o Carnaval

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Isis Valverde, 33, dividiu um momento de intimidade com os seguidores na madrugada desta segunda-feira (24). A atriz, que vive a Betina de "Amor de Mãe" (Globo), publicou uma foto de sua preparação para o Carnaval 2020.Na imagem, aparece sem blusa enquanto tem os cabelos retocados antes de arrasar no posto de musa do Camarote CarnaUOL N1.A postagem fez sucesso entre os fãs da atriz. "Cara eu fico no chão com a tua beleza, sério", comentou uma seguidora. "Que foto linda, sensual sem ser vulgar", avaliou outra.Momentos depois, Valverde seguiria para a Marquês de Sapucaí para assistir aos desfiles do grupo especial do Carnaval do Rio.Acompanhada pelo marido, André Rezende, ela chegou usando um macacão brilhoso inspirado na cantora norte-americana Cher, 73.