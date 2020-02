Isabelle Drummond vai interpretar a personagem Tina em 'Turma da Mônica - Lições'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isabelle Drummond, 25, fará uma participação especial no filme "Turma da Mônica - Lições" no papel da personagem Tina.A sequência de "Turma da Mônica - Laços" (2019) vai mostrar, pela primeira vez, a personagem Tina, a primeira adolescente dos quadrinhos de Mauricio de Sousa. O filme está sendo rodado em Poços de Caldas, Minas Gerais, e as últimas cenas devem ser gravadas até 11 de fevereiro.Em "Turma da Mônica - Lições", adaptação da graphic novel homônima, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi, os amigos Mônica, Cebolinha, Cascão e Magali precisam, desta vez, encarar as consequências de um erro cometido na escola e, ainda, enfrentar os desafios da passagem da infância para a adolescência.No elenco principal, os atores-mirins voltam a se reunir: Giulia Benite como Mônica, Kevin Vechiatto interpretando Cebolinha, Laura Rauseo no papel de Magali e Gabriel Moreira na pele de Cascão. Também seguem no elenco Monica Iozzi, como Dona Luísa, e Paulo Vilhena, vivendo Seu Cebola. A atriz Malu Mader também aparece em algumas cenas.O longa, que deve estrear no fim deste ano, terá a direção de Daniel Rezende, mesmo cineasta de "Bingo, o Rei das Manhãs" e "Ninguém Tá Olhando".