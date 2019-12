Isabella Santoni termina namoro com o surfista Caio Vaz

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A atriz Isabella Santoni, 24, terminou o namoro de quase dois anos com o surfista carioca Caio Vaz. A separação, porém, aconteceu no mês passado, mas apenas agora foi revelada."A assessoria de imprensa da atriz Isabella Santoni confirma o término do relacionamento com o surfista Caio Vaz. Eles seguem amigos com carinho e respeito um com o outro", diz nota enviada a reportagem.A última publicação de Santoni com Vaz no perfil da atriz, no Instagram, aconteceu no dia 23 de outubro quando o então casal foi assistir a uma partida do Flamengo no Maracanã. Na ocasião, o time carioca venceu por 5 a 0 o Grêmio pela Libertadores.Depois disso, a atriz só tem publicado fotos próprias. A mais recente é uma dela com o cabelo com traças. Afastada da televisão desde o término da novela "Orgulho e Paixão" (Globo, 2018), Santoni também é apaixonada por surfe. Há cinco dias, ela publicou foto dela na Prainha, no Rio: "Botando #surf em dia".Já no perfil de Caio Vaz, a última foto dos dois juntos foi no dia 10 de novembro. Na ocasião, ele escreveu: "Te amo". Para quem não se lembra, Caio Vaz começou a carreira como modelo e chegou a atuar em novelas da Globo quando tinha 14 anos.Ele foi escalado para participar de "Três Irmãs" (Globo, 2008-209) como Thor, filho mais velho de Sandro (Marcello Novaes) e Liginha (Malu Galli). Na época, ele também já participava de alguns competições de surfe e, após o término do folhetim, decidiu se dedicar à carreira nas ondas e chegou a ser bicampeão mundial na modalidade stand up paddle.