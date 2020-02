Irmãos à Obra estreiam programa em que reformam casa de Drew Scott e sua noiva

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os gêmeos Drew e Jonathan Scott têm um novo desafio no programa Irmãos à Obra, do Discovery Home & Health. E desta vez é bem pessoal. Na nova atração, que estreia na noite desta quinta-feira (27), eles vão mostrar as etapas do projeto da casa onde Drew vai morar com a sua noiva, Linda Phan.Em cinco episódios de uma hora, Irmãos à Obra: Um Lar para Drew e Linda segue em detalhes o processo de transformação dos sonhos do casal em realidade.O local escolhido é uma construção de 1921, localizada em Los Angeles, e que nunca foi reformada. No primeiro episódio, Drew apresenta o lugar e o projeto que tem em mente: ele e Linda querem manter o clima de casa antiga, mas adicionar funcionalidade em cada aspecto, a começar pela redefinição da planta.Uma nova circulação e adequação dos tamanhos dos cômodos é prioridade para os dois andares principais, mais o sótão. São cinco quartos e três banheiros.Ainda no primeiro episódio, Drew e Linda anunciam à família que compraram a casa, recrutam Jonathan como empreiteiro e aproveitam para anunciar o prazo apertado: 12 semanas. Em seguida, os três visitam o local e discutem o projeto.