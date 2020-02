IPVA 2020 vence nesta quinta para veículos de SP com placas final 3

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os proprietários de veículos no estado de São Paulo com placas final 3 têm até está quinta-feira (13) para pagar o a segunda parcela do IPVA 2020 ou quitar o imposto em cota única, sem desconto.O calendário de pagamentos à vista e parcelado segue até 24/2 para automóveis com placas de final 4 a zero, desconsiderando os finais de semana.O contribuinte que não parcelou deve de recolher o imposto à vista, pois não conseguirá licenciar o carro em 2020. Com isso, ficará impossibilitado de circular com o veículos no país, além de ficar sujeito a multas e pontos na carteira de motorista.O IPVA pode ser pago na rede bancária autorizada (guichê do caixa, caixa eletrônico, pela internet ou por débito agendado) ou nas lotéricas.É preciso informar o código Renavam (Registro Nacional de Veículos Automotores), que está no CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos).Além do IPVA, o pagamento do DPVAT também é obrigatório para licenciamento do veículo. Os proprietários devem fazer a quitação do seguro até as datas de vencimento da cota única do IPVA, ou seja, agora em fevereiro, segundo a Seguradora Líder, empresa privada responsável pela administração do seguro obrigatório.