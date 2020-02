Internet pede expulsão de Lucas após brother subir toalha de Flayslane

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Depois de polêmicas semelhantes envolvendo outros confinados, Lucas é acusado de assédio sexual após levantar a toalha de Flayslane. "Você está pelada?", perguntou o brother antes de olhar por debaixo da toalha da sister, que respondeu: "Não é da sua conta, Lucas".Como a internet acompanha tudo e não perdoa nada, a hashtag "Lucas Expulso" está subindo na lista de tendências do Twitter. Junto dela, outra tag envolvendo a participante é "Flay Expulsa", que surgiu depois de atitudes da sister na festa desta sexta-feira (31).Para o público, Flayslane exagerou na insistência ao tentar beijar Guilherme. Além disso, a participante foi acusada de cuspir em Gizelly depois que a sister estreou os romances do reality ao beijar Felipe.No início da festa, Flayslane deu um selinho em Mari Gonzalez. Logo depois, Mari foi com Guilherme para o Quarto do Líder onde eles conversaram sobre Flayslane. "Ela chegou me agarrando. Falei:' Flay, eu gosto de ti, mas tu tá causando'", disse Guilherme, que afirmou que a sister queria que ele a beijasse.Flayslane já havia sido envolvida em outra situação de acusação de assédio: Petrix roçou sua genitália na participante e depois pediu desculpas. Na ocasião, o ginasta se aproximou de Flayslane quando eles estavam conversando na sala, ele estava em pé, e ela sentada no chão. O atleta, então, começou a rebolar na cabeça da participante com uma expressão que sugeria tesão.Antes disso, Petrix já tinha sido acusado por internautas de pegar nos seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, durante a primeira festa do reality. O público também pediu a expulsão do ginasta, que não veio a acontecer.