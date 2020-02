Internautas fazem petição para Boninho convidar banda Melim para o BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O trio Melim, formado pelos irmãos Diogo, Gabi e Rodrigo, está sendo pedido por internautas para tocar em alguma festa do BBB 20. A petição online, criada nesta segunda (11), pede para que Boninho, diretor do reality, convide a banda.O pedido não é à toa. Diogo Melim, 27, um dos vocalista da banda, é namorado da participante Bianca Andrade (Boca Rosa), e o relacionamento do casal está abalado com o polêmico affair entre Bianca e Guilherme na casa do Big Brother."Pessoal do BBB podia chamar a banda Melim para tocar em alguma festa e dar oportunidade do Diogo Melim terminar com a Bianca. Morrendo de dó dele, não sei o que ela tem na cabeça para querer pegar o Gui sabendo que do lado de fora o Diogo a espera ela", comentou uma internauta no Twitter."Imagina se a Bianca traí o Diogo e a produção dá um jeito do próximo show na casa ser da banda Melim", sugeriu outra usuária da rede social. No momento a petição online conta com 32 mil assinaturas.ENTENDE A POLÊMICAMuito próximos na casa, Bianca e Guilherme chamaram atenção do público na última festa de sábado (8). Isso porque os dois quase se beijaram durante o evento. "Saí de perto de mim se não eu vou te beijar", falou Bianca em certo momento. No dia seguinte, em seu raio-x, ela pediu desculpas para o namorado por seu comportamento e disse que estava com uma "ressaca moral insuportável". Por sua vez, o cantor da banda Melim surpreendeu os fãs ao excluir todas as fotos com Bianca em sua rede social, sugerindo um possível término por parte do artista.Bianca e Diogo estão juntos assumidos publicamente desde outubro de 2019. Procurado pela Folha, Diogo Melim prefere não se pronunciar sobre o assunto.De volta a casa do BBB, a participante Gabi Martins também se incomodou com a aproximação de Bianca e Guilherme, já que estava se relacionando com o brother. Em uma conversa com ele, Gabi disse ter se chateado com a atitude dele ter a colocado como "segunda opção".Guilherme se defendeu da acusação e disse que Bianca que teria tentado algo com ele durante a festa. "Ela estava bêbada, eu me afastei e pedi para a Mari [Gonzales] cuidar dela", explicou o brother à Gabi, que também disse considerar seu sentimento por Bianca como carinho de irmão.Após a troca de DRs, Bianca pediu para que Guilherme ficasse longe dela por respeito a seu namoro, e Gabi decidiu seguir em frente sozinha sem se relacionar com o brother. "Eu vou me respeitar. Estou aqui realizando o maior sonho da minha vida. Eu sou mais forte que isso, eu sou mulher, guerreira. Não tenho mágoa de ninguém, mas preciso seguir em frente sozinha. Primeiro vou me amar e me respeitar", desabafou a cantora.Nas redes sociais, os internautas não param de comentar sobre o caso. Alguns até estão nomeando a relação dos brothers como "trisal" e comparando com a edição anterior (BBB 7) em que Alemão queria ficar com Iris Stefanelli e Fani Pacheco.A comparação surgiu após o jogo da discórdia da última segunda (10). Cada participante precisava formar a sua final dos sonhos e dizer, em seguida, quem não ganharia o reality de jeito nenhum. Guilherme chamou Gabi para ocupar uma das posições e em seguida convocou Bianca para a terceira colocada da sua final dos sonhos.