Integrantes lotam quadra da Águia de Ouro para festa de campeã

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com capacidade para 5.000 pessoas, a quadra da Águia de Ouro, na zona oeste da capital, estava lotada na noite desta terça-feira (25).Era pouco mais de 17h quando foi confirmado o primeiro título da escola, que neste ano apresentou um enredo sobre o poder da educação e do conhecimento.O samba da agremiação era cantado a plenos pulmões pelos foliões, que alternavam a música com gritos de "é campeão".Na lateral da quadra, a tão sonhada estátua entregue para a escola vencedora era exibida em um palco. Integrantes da diretoria organizaram uma fila entre as pessoas que aguardavam para tirar fotos ao lado do prêmio.Ao fundo do palco, um telão de led exibia imagens do desfile da Águia. Enquanto a bateria nota dez se apresentava ao vivo, os puxadores cantavam a melodia.Durante os apagões e paradinhas, era possível ver com clareza que o samba estava na ponta da língua. Esse, inclusive, é um dos critérios para avaliação dos componentes das agremiações.E como toda boa festa, a cerveja não podia faltar. Dezenas de ambulantes se aglomeravam na porta do barracão para vender a bebida e os tradicionais espetinhos.O primeiro título da Águia também foi festejado por gente de fora. Além de curiosos, a festa contou com a presença de diversas pessoas da escola Mancha Verde, cuja quadra fica a poucos metros de distância da atual campeã.Apesar de a vitória ter sido confirmada no fim da apuração, os fãs da Águia disseram ter certeza de que o título viria neste ano."Eu já tive oito enfartos. No último deles eu disse que só iria morrer depois que visse a Águia ser campeã. Estávamos nos preparando para isso e sabíamos que o momento seria este", diz Denise Maria de Carvalho, que atua como compradora da escola.Veja a letra do samba-enredo campeãoEnredo: "O poder do saber - se saber é poder... quem sabe faz a hora, não espera acontecer"Compositores: Marcelo Casa Nossa, Armênio Poesia, Darlan Alves, Fredy Vianna, Xandinho Nocera e ChanelÁguia em suas asas vou voarE no caminho da sabedoriaPáginas da história desvendarSou eu, no elo perdido um desbravador!O tempo é o meu senhorNa busca da evolução...Criar e superar limites da imaginaçãoA mente "dominar"Jamais deixar de acreditar!Brincar de Deus... recriar a vidaDesafiar, surpreenderNa explosão a dor, uma lição ficou!Sou aprendiz do criadorEm cada traço que rabisco no papelVou desenhando o meu destinoNo horizonte vejo um novo alvorecerAo mestre meu respeito e carinhoÉ nova era, o futuro começouÉ tempo de paz, resgatar o valor!Águia... razão do meu viverBerço que Deus abençoouNada se compara a esse amor!Meu coração é comunidadeFaz o sonho acontecerPompeia guerreira chegou sua horaÉ preciso saber viver!!!