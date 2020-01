Inscrições para cursos no Projeto Guri estão abertas até 28 de janeiro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - As inscrições para estudar música e canto no Projeto Guri, programa gratuito da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, estão abertas até a próxima terça-feira (28).São 13 mil vagas para aulas de canto e de instrumentos como violão, guitarra, violino, bateria, piano, flauta entre outros, distribuídos em 46 polos da capital e da Grande São Paulo.Podem concorrer às vagas, crianças e adolescentes com idades entre 6 e 18 anos, que frequentem a escola (será cobrada frequência em aulas). Não é preciso ter instrumentos nem fazer testes para seleção.As aulas começam em 3 de fevereiro. Maiores de 18 anos têm ainda a opção cursar aulas de iniciação musical disponível em algumas unidades.Para se matricular no Projeto Guri é necessário ir pessoalmente até o polo em que pretende estudar, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Menores de 18 anos devem estar acompanhados dos responsáveis.O interessado precisa levar comprovante de matrícula escolar e/ou declaração de frequência escolar; certidão de nascimento ou RG (original e cópia); foto 3x4 recente; RG do responsável (original e cópia); e comprovante de endereço.