Ingressos para assistir as campeãs no Anhembi estão à venda

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Já estão à venda os ingressos para o desfile das campeãs de São Paulo, que acontece no próximo sábado (29), no Anhembi (zona norte da capital).As seis melhores colocadas em 2020 farão parte do evento: Águia de Ouro, Mancha Verde, Mocidade Alegre, Acadêmicos do Tatuapé, Vila Maria e Rosas de Ouro.A venda online será feita até as 23h59 desta quarta-feira (26), segundo a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo. Apenas o site oficial, www.ingressosligasp.com.br, faz a venda dos ingressos pela internet e é necessário se cadastrar.Depois, é preciso selecionar o setor e a quantidade de ingressos (máximo de cinco unidades por CPF) e somente um na categoria meia.Os valores para o desfile variam entre R$ 70 (arquibancada) e R$ 1.210 (mesa de pista com quatro lugares, nos setores G e H). Aceita meia entrada.Para a retirada dos ingressos é obrigatória a apresentação do comprovante de compra, impresso do site, além de CPF e um documento com foto, ambos originais.Pessoalmente Na bilheteria (portão 1, na avenida Olavo Fontoura, 1.209, Santana), são aceitos pagamentos com dinheiro, cartão de débito ou crédito.Para mais detalhes, os interessados devem acessar o site www.ingressosligasp.com.br.