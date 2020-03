Bolsonaro não é um homem mau

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator britânico Idris Elba, 47, testou positivo para o novo coronavírus. O artista publicou um vídeo no qual explica ter tido contato com pessoas que também contraíram a doença. Agora, ele segue em quarentena.

"Hoje de manhã, testei positivo para o Covid-19. Me sinto bem, não tenho sintomas até agora, mas fiquei isolado desde que descobri. Vou mantê-los atualizados sobre tudo. Sem pânico", disse. A esposa dele, Sabrina Dhowre, 30, não contraiu.

O ator, de séries como "The Wire" e "Luther", diz que descobriu tudo na última sexta-feira (13) e ainda incentivou as pessoas a manterem um distanciamento social e a lavarem as mãos.

Elba é mais um artista internacional com o vírus. Ele se junta a nomes como Tom Hanks, Rita Wilson e Olga Kurylenko que testaram positivo para a doença.

Tom Hanks, aliás, resolveu tranquilizar os fãs dizendo que está sendo "muito bem cuidado", e que está isolado para não espalhar o vírus para mais ninguém.

"Existem pessoas para quem isso pode levar a uma doença muito grave. Estamos levando isso um dia de cada vez", escreveu o ator em uma publicação no seu Instagram. "Há coisas que todos podemos fazer para superar isso, seguindo o conselho de especialistas e cuidando de nós mesmos e do outro. Lembre-se, apesar de todos os eventos atuais, não há choro no beisebol".