SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Idris Elba, 47, voltou a falar sobre o novo coronavírus após divulgar que testou positivo para a doença na semana passada.

O ator e cineasta britânico comentou sobre a teoria da conspiração que circula na internet que alega que celebridades foram pagas para dizerem que estão infectadas pelo vírus. "As pessoas querem espalhar isso como se fosse uma notícia. Isso é uma merda", afirmou em uma live na sua rede social.

"Essa ideia de que alguém como eu será pago para dizer 'eu tenho coronavírus', isso é uma besteira, uma maldade", continuou o ator, muito conhecido por seu papel na série de televisão "Luther".

A esposa do ator, Sabrina Dhowre, 30, não contraiu a doença segundo ele. "Não há nenhum benefício para mim e para a Sabrina, sentados aqui, dizendo que conseguimos ou que não conseguimos. Eu não entendo a lógica disso", continuou o cineasta.

Elba afirmou que se considera uma pessoa normal, com a diferença que tem o olhar do público voltado para ele. "Eu quero que as pessoas entendam que isso é muito real. Eu não me sinto privilegiado porque estou com [o novo coronavírus]."

O ator também chegou a sugerir, em um vídeo nas redes sociais, que pode ter contraído o novo coronavírus durante um encontro com a primeira-dama canadense, Sophie Trudeau, 44, que também teve diagnóstico positivo.

Elba não citou o nome de Sophie, mas afirmou que teve contato com pessoas que estão com a Covid-19 no último dia 4 de março, data do evento em que os dois se encontraram. "Posso estar [com a doença] desde o dia 4, pois foi quando me expus", afirmou ele, que disse não estar tendo sintomas do novo coronavírus.