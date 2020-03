Idris Elba diz não ter sintomas e sugere que contraiu coronavírus de primeira-dama canadense

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Idris Elba, 47, sugeriu, durante um vídeo publicado em suas redes sociais, que pode ter contraído o novo coronavírus durante um encontro com a primeira-dama canadense, Sophie Trudeau, 44, que também teve diagnóstico positivo. Fotos do evento mostram ainda o piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton com os dois.

Elba não citou o nome de Sophie, mas afirmou que teve contato com pessoas que estão com a Covid-19 no último dia 4, data do evento em que os dois se encontraram. "Posso estar [com a doença] desde o dia 4, pois foi quando me expus", afirmou ele, que disse não estar tendo sintomas do novo coronavírus.

Isolado em sua casa, Elba afirmou que está com a mulher, Sabrina, apesar de ela não ter contraído a doença. Segundo ele, foi uma decisão dela permanecer ao seu lado, apesar disso. "Eu a amo e ainda mais por isso (...) Amor é tudo que a gente nesses momentos", afirmou o ator.

Nas redes sociais, ele disse que se sente bem, apesar da voz cansada. Ele tem testado a temperatura duas vezes por dia e lido muito sobre o assunto.

"Por favor, parem de disseminar teorias conspiratórias, dizendo que as pessoas não pegarão o novo coronavírus. É estupidez e perigoso. Não é a hora pra isso. As pessoas precisam saber de fatos, de verdades, para que possam se proteger (...) Essa doença não discrimina ninguém. Como pessoa pública, preciso falar algo."

Além de Elba, outros artistas internacionais também estão com o vírus, como Tom Hanks, Rita Wilson e Olga Kurylenko. Tom Hanks, aliás, resolveu tranquilizar os fãs dizendo que está sendo "muito bem cuidado", e que está isolado para não espalhar o vírus para mais ninguém.

"Existem pessoas para quem isso pode levar a uma doença muito grave. Estamos levando isso um dia de cada vez", escreveu o ator em uma publicação no seu Instagram. "Há coisas que todos podemos fazer para superar isso, seguindo o conselho de especialistas e cuidando de nós mesmos e do outro."