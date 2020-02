Hulk nega casamento com sobrinha da ex-mulher e diz que vai processar jornalista por difamação

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A informação de que o jogador Hulk Paraíba, 33, teria casado com a atual namorada, Camila, 31, sobrinha de sua ex-mulher Iran Ângelo, no dia 29 de dezembro, ganhou repercussão nesta terça-feira (18) por meio da coluna da jornalista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.Segundo a assessoria de imprensa de Hulk e a advogada do jogador, Marisa Alija, a notícia não procede e, além de tudo, se trata de um crime de informação. Com isso, Hulk pretende dar entrada com uma ação na justiça contra a colunista por difamação e injúria."Entrei em contato com ela e disse que era mentira, nunca houve um casamento, muito menos nas condições que ela apontou", afirma a advogada. Segundo Fábia Oliveira, Hulk teria casado com Camila no mesmo dia em que subiria ao altar para oficializar a união de 12 anos com a ex-mulher.Alija conta que entrou em contato com a jornalista por meio das redes sociais e pediu para que a mesma excluísse a matéria, que permanece no ar. "Diante disso não resta outra opção a não ser entrar com uma ação judicial", diz. Ela afirma ainda que Hulk pretende entrar com a ação contra a colunista imediatamente.Procurada, Fábia Oliveira não se pronunciou sobre o assunto até a conclusão deste texto.Em dezembro de 2019, Hulk Paraiba confirmou seu namoro com Camila, 31. Segundo nota encaminhada por sua assessoria de imprensa, o ponta falou sobre o relacionamento com os pais e o irmão da nova namorada."Ele falou a verdade e comunicou à família. Hulk e Camila iniciaram o namoro em outubro. Portanto, foi o próprio Hulk que tornou pública a informação, pois não precisa se esconder. Sua posição é transparente para evitar mentiras e comentários maldosos", diz trecho da nota.Ainda segundo a assessoria de imprensa do jogador, após assumir o namoro com a sobrinha, ele fez de tudo para conseguir a separação de forma amigável. Ele depositou R$ 100 milhões na conta dela e ainda a deixou a escolher metade dos 80 imóveis de propriedade dele.O assessor do jogador disse que, em agosto deste ano, Hulk mostrou os extratos bancários à ex-mulher e transferiu metade do que tinha em conta. O ato foi feito diante de advogados e documentos foram assinados.