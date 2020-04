HQ grátis de 'The Walking Dead' e peça do Galpão são destaques desta quinta

O Dia que Josué derrotou Carlos Almeida

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com o avanço do coronavírus, as atividades culturais de modo geral estão suspensas. As aglomerações estão proibidas para shows, exposições, cinemas e teatros, e muitas pessoas estão passando o tempo em casa, enquanto aguardam por uma melhora nas condições de saúde pública.

Neste cenário, artistas e produtores estão fazendo shows caseiros transmitidos nas redes sociais, estreias cinematográficas foram para o streaming, canais de TV abriram o sinal, museus promovem visitas virtuais e espetáculos de dança e teatro foram filmados e disponibilizados na internet.

Para melhorar sua quarentena, preparamos uma lista de conteúdos para serem consumidos em casa nesta quinta-feira (2).

LITERATURA

A Todavia promove conversa com Leandro Sarmatz sobre ficção estrangeira e poesia nos stories de sua página no Instagram. Espectadores podem participar enviando perguntas pela plataforma.

A editora Panini disponibilizou 20 títulos gratuitamente para as plataformas Amazon/Kindle, Kobo Rakuten e Google Play. Entre eles, estão:

"Coleção Histórica Marvel: O incrível Hulk v. 1"

"Coleção Histórica Marvel: Wolverine v. 1"

"Coleção Histórica Marvel: X-Men v. 1"

"The Walking Dead - vol. 1 - Dias Passados"

"Jessica Jones v. 1: Afastada"

"Deadpool Clássico - vol. 1"

TEATRO

Com a crise do coronavírus, o Grupo Galpão adiou estreia nacional do espetáculo "Quer Ver Escuta", em abril -as apresentações fariam parte do Festival de Curitiba.

Enquanto ainda define a nova data de estreia da montagem, a trupe disponibilizou em seu canal do YouTube a peça "Nós", que estreou em 2016 e discute intolerância e violência. Os espetáculos "Romeu e Julieta" e "De Tempos Somos" também estão disponíveis na íntegra.

DANÇA

O Grupo Corpo disponibilizou gratuitamente dois de seus espetáculos, em sua página na plataforma Vimeo. Para assistir "Triz" e "Parabelo", o usuário deve fazer login na sua conta no Vimeo (grátis) e selecionar um dos vídeos contemplados na promoção. Clique em "alugar", mas não preencha dados de cartão de crédito. No campo "aplicar código promocional" digite: grupocorpo45anos.

ARTES PLÁSTICAS

Seguindo a programação nas mídias digitais da Japan House, a instituição disponibiliza nesta quinta (2) a exposição "Isto é Mangá - A arte de Naoki Urasawa", em todas as plataformas do centro cultural. A exposição conta com mangás e ilustrações, que dialogam com a trajetória do artista japonês.

CINEMA

De 2 a 12 de abril fica disponível no site do Itaú Cultural a mostra online de filmes "Metrópole em Construção". Quatro produções, dos anos 1928, 1965, 1986 e 2018, traçam um panorama da urbanização de São Paulo. Os filmes são:

"Quando as Luzes das Marquises se Apagam - a História da Cinelândia Paulistana" (2018) "São Paulo, Sociedade Anônima" (1965) "São Paulo, a Sinfonia da Metrópole" (1929) "Os Cinemas Estão Fechando" (1986)