Hoje em Dia inicia celebração dos 15 anos com cenário remodelado e novo quadro de beleza

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O programa Hoje em Dia completa 15 anos em agosto deste ano e, para comemorar a data, a Record promoverá a partir desta segunda-feira (10) uma nova identidade visual, com a reformulação do cenário, a estreia de novos quadros. A atração é apresentada por Ana Hickmann, Cesar Filho, Renata Alves e Ticiane Pinheiro.O cenário é moderno, mais espaçoso e agora abriga uma plateia móvel, que aparecerá eventualmente no programa. "Os fãs pediam para conhecer o Hoje em Dia, e agora vão poder interagir com as pautas do dia", diz Ticiane Pinheiro, que reforça que a nova casa é a mais bonita que a equipe da atração.César Filho, aliás, poderá interagir com os novos telões de led que trazem identidade visual remodelada. Filho continuará com a parte do jornalismo no programa, mas também terá quadros em seu sexto ano à frente do Hoje em Dia, que tem Encontro com Fátima Bernardes (Globo), como seu principal concorrente."No quadro Deu o Que Falar continuo a mostrar grandes acontecimentos que causaram comoção nacional e a buscar os personagens que deles fizeram parte. E no quadro Eu Nasci Duas Vezes procuramos pessoas que tiveram a chance de se safar de uma tragédia seja por milagre ou sorte", explica Filho.Uma das novidades do programa é a estreia do quadro Hair, um reality de cabeleireiros em disputa para saber quem corta melhor e faz os melhores penteados. A apresentação é de Ana Hickmann e vai ao ar todas as sextas."Mostraremos que o Brasil é um lugar repleto de talentos. O quadro é sucesso em diferentes partes do mundo. Não é só penteado, tem adrenalina, emoção, cobrança, desafios, um pouco de tudo", diz Ana, que torce para que tenha 20 temporadas. A final será ao vivo com voto do telespectador.Ana Hickmann, aliás, é a apresentadora que mais tempo está no programa. "Eu estou desde o primeiro dia [22 de agosto de 2015]. A gente tem a obrigação de evoluir. Quando começamos era de um jeito, mas a visão do brasileiro e as vontade mudaram. Temos de nos manter atualizados", define."O programa Hoje em Dia virou uma marca consolidada de credibilidade e aceitação. Temos muito orgulho do sucesso dele", completa Renata Alves, feliz por estar na equipe desde a reformulação de 2015, quando saíram Edu Guedes, Celso Zucatelli e Chris Flores e formou-se o time de agora.CONFIRA OS QUADROS DO HOJE EM DIA2020 Hair (inédito): Um formato criado pela BBC e distribuído pela BBC Studios, com produção da Endemol Shine Brasil. No quadro, todas as sextas-feiras e em oito episódios, Ana Hickmann apresenta dez cabeleireiros que mostrarão seu talento, criatividade e técnica para conquistar o título de melhor cabeleireiro do país e o prêmio de R$ 30 mil.Personagens do Brasil: Renata Alves viaja pelo Brasil em busca de personagens inusitadosTransformação da Face: Pessoas passam por transformação no visual em um mêsDeu o que Falar: César Filho relembra grandes acontecimentos e fatosEu Nasci Duas Vezes: Conta a história de pessoas que sobreviveram a alguma fatalidadeTruque das Coisas: Ticiane mostra como são feitos os produtos que usamos no dia a diaDesafio das Apresentadoras: A três apresentadores precisam superar seus medos e vencer desafios propostos, dentre eles de alturaVocê e o Doutor: Dr. Sproesser vai na casa de pacientes e aborda medicinaDiário das Celebridades: Notícias dos famosos com Keila JimenezBatalha dos Looks: Com Ronaldo Ésper, analisa figurinosPlantão de Noivas: Ésper dá dicas de figurinos de casamentoTop Fashion: Com Gustavo Sarti, é um ranking do que está na modaAconteceu no Mundo: Com os fatos mais curiosos do planetaPatrulha do Consumidor: Celso Russomanno ajuda a resolver problemas em comprasEnquanto Meu Dono Não Vem: Julinho Casares mostra como os cães agem sem os donos e leva informações sobre o mundo petJá Pode Sonhar: O ator Jean Paulo Campos propõe desafios a quem tem um sonhoDo Meu Brasil: Reportagens produzidas por outras localidades para o Hoje em DiaBancando o Chef: O chef de cozinha e recém contratado Guga Rocha mexe com gastronomia