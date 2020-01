Henrique Fogaça leva filho para vivenciar rotina de uma cozinha em seu restaurante

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Se depender do chef de cozinha Henrique Fogaça, João, 11, seu filho, tem tudo para se tornar no futuro um chef de cozinha. De férias da escola, o jovem foi levado pelo pai ao restaurante dele, em São Paulo, para vivenciar a rotina de uma cozinha.João passará aproximadamente 15 dias com Fogaça e já começou a "trabalhar". Nas redes sociais, o chef mostrou o momento. "Bom dia. Aprendi com meu pai como trabalhar, como ser honesto, como ser leal, aprendi a dar valor às pequenas coisas da vida e principalmente como ser feliz. Hoje é o primeiro dia de trabalho do meu amado filho João", publicou Fogaça. Na imagem João aparece vestindo a dólmã do restaurante.Claro que João ainda é pequeno e terá tempo de sobra para escolher se é de fato a cozinha que vai ser seu trabalho. Porém, pelo menos nas férias, poderá ficar mais perto da rotina e ver como o jurado do MasterChef trabalha.Fogaça é pai de três filhos: Olívia, 12, João, 11, e Maria, 4.Em novembro de 2019, o chef de cozinha Henrique Fogaça reatou o casamento com Carine Ludvic após quatro meses separados.