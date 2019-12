Helga Nemeczyk canta Alicia Keys e conquista vaga na final do PopStar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Sob o comanda de Taís Araújo, o PopStar definiu na tarde deste domingo (22) os cinco finalistas que vão disputar com ex-jogador de futebol Jakson Follmann, 27, a final da terceira temporada do reality musical no próximo domingo (29). São eles: Helga Nemeczyk, Totia Meireles, Danilo Vieira, Yara Charry e Eriberto Leão. Nany People, George Sauma e Robson Nunes foram eliminados.No começo do programa, a apresentadora Taís Araujo explicou como seria a dinâmica da semifinal. Na primeira etapa, os três dos oito participantes que tiveram o melhor desempenho na soma das notas dos especialistas, da plateia interativa, do público de casa e da estrela bônus avançaram para a final. Na segunda parte, o ranking foi zerado novamente e os dois mais bem pontuados foram para a decisão final.A mesa de especialista foi composta por Ed Motta, Vitor Kley, Monarco, sambista da Velha Guarda da Portela, Emanuelle Araújo, Paula Fernandes, Luciana Mello, Amelinha, o jornalista Bernardo Araújo, Paulinho Moska e Tato, da banda Falamansa.PRIMEIRA ETAPAÚltima a se apresentar na primeira etapa da seminfinal, Helga Nemeczyk conquistou a melhor pontuação com a apresentação da música "If I Ain't Got You", de Alicia Keys. Ela obteve 30,65 pontos. ""Espetacular! Você arrasa como sempre. Você fez umas firulas no grave que ficaram excelentes. Eu gostei muito!", afirmou Ed Motta.Sexto a se apresentar, o repórter Danilo Vieira terminou a primeira rodada em segundo lugar, com 30,53 pontos. Ele cantou uma versão autoral de "Diz que Fui por Aí", de Zé Keti, e a melhor pontuação entre os participantes do público de casa (9,72). "Temos que arriscar. Se não for na Semifinal, não é mais", disse Vieria. Ele também foi elogiado pelo sambista Monarca: "Dividiu malandramente essa canção, essa é a cara do carioca".A terceira vaga ficou com Totia Meirelles, que foi a primeira participante a cantar no programa. "Vocês não sabem o que é abrir esse programa, é uma loucura", disse Totia, ao término de sua apresentação. Com música de Gonzaguina, "Sangrando", ela foi muito elogiada pelos convidados, principalmente por Ed Mota, que destacou a afinação dela."Estou muito feliz e está coroando todo o trabalho que a gente fez", disse Totia após ter sua vaga confirmada para a final.Os demais participantes terminaram a primeira rodada com a seguinte pontuação: Yara Charry (30,73 pontos), Nany People (29,36 pontos), Robson Nunes (30,54 pontos), George Sauma (30,43 pontos) e Eriberto Leão (30,27 potnos).PARTICIPAÇÃO DE FOLLMANNPara dar um descanso para os competidores que participariam da segunda etapa da semifinal, Jackson Follmann Fez uma apresentação, sem valer nota, em dueto com a dupla sertanejo Thaeme e Thiago. Com a vaga garantida na final, eles cantaram a música "Ferida Curada, de Zé Neto e Cristiano."Foi lindo o número, adorei", disse Paula Fernandes. Já Emmanuelle Araújo afirmou que Follmann está se "revelando não apenas um grande cantor, mas também presença artística".Jakson Follmann garantiu a vaga para final no domingo passado ao cantar "Volta Pra Mim", do grupo Roupa Nova. O jurado Paulo Junqueiro, presidente da Sony Music Brasil, elogiou a apresentação do goleiro sugerindo que ele descobriu uma nova carreira. O ex-jogador da Chapecoense conquistou três imunidades ao longo do programa. Em entrevista ao site do programa, Follmann disse estar muito feliz e agradeceu o carinho do público."Estou super feliz, só tenho que agradecer ao povo, né? Você chega até a final e quer ir em busca do título. No futebol é assim e aqui dentro vai ser também. Vou me concentrar, focar bem, escolher certinho as músicas e, se Deus quiser, vai dar tudo certo."Com a vaga garantida na final, Jackson Follman fez uma apresentação, sem valer nota, em dueto com a dupla sertanejo Thaeme e Thiago. Eles cantaram a música "Ferida Curada, de Zé Neto e Cristiano. "Foi lindo o número, adorei", disse Paula Fernandes. Já Emmanuelle Araújo afirmou que Follman está se "revelando não apenas um grande cantor, mas também presença artística".SEGUNDA ETAPANany People, Robson Nunes, Yara Charry, George Sauma e Eriberto Leão retornaram para a segunda etapa da semifinal. A nota da primeira fase foi zerada novamente e eles fizeram uma segunda apresentação.Nessa rodada, Yara Charry (30,73 pontos) e Eriberto Leão (30,62 pontos) garantiram as duas últimas vagas. Robson Nunes (30,54 pontos), George Sauma (30,43 pontos) e Nany People (29,36), única a não ter a estrela bônus, que lhe garantiria um ponto extra, foram eliminados do reality.