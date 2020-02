Harry Styles é ameaçado com uma faca durante assalto no dia dos namorados

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O cantor Harry Styles, 26, tomou um susto no Dia dos Namorados, em Londres. Ele registrou um boletim de ocorrência na polícia afirmando que foi ameaçado com uma faca durante um assalto.Ao entregar dinheiro, o ladrão se afastou dele. Styles estava em Hampstead e era perto da meia-noite quando o assalto aconteceu, segundo reportagem do jornal inglês The Guardian."Ele agiu bem e rapidamente dando dinheiro ao agressor, mantendo-se calmo para acabar logo com a situação", disse a fonte ao jornal. "No entanto, é compreensível que ele tenha ficado muito abalo depois."À polícia, foi dada a informação de que um homem, que aparentava ter 20 anos, ameaçou o cantor com a faca, mas que não houve ferimentos.A polícia investiga o caso, mas nenhuma prisão foi feita.