Harry Styles diz que correu por estrada para fugir de assalto, mas ninguém parou para ajudar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a participação do programa Today NBC's no último dia (26), o cantor Harry Styles, 26, contou mais detalhes sobre seu recente assalto em Londres, no Dia dos Namorados (Valentine's Day).

O ex-integrante do One Directon mostrou bom humor ao falar sobre o ocorrido. "Fui assaltado no dia dos namorados. É o que você ganha por estar solteiro hoje em dia, eu acho." Ele estava na rua de casa quando foi surpreendido por um bando de rapazes que o seguiram até certo momento.

Styles contou que ele podia ouvir os assaltantes tentando acompanhá-lo, então ele atravessou a rua. Quando eles o seguiram, ele pensou: "Acho que estou prestes a ser assaltado".

"O cara falou: 'Ei, podemos falar com você por um minuto?' E não há ninguém por perto, então falei: 'Claro'", afirmou o cantor, que também disse que um dos ladrões ofereceu maconha a ele.

Ao dar dinheiro e o telefone celular para os ladrões depois de ser surpreendido com uma faca, Harry Styles tentou escapar. "Corri para a estrada e tentei parar um carro, eles não me deixaram entrar", lembrou.

Logo após o ocorrido, Styles foi à uma delegacia registrar o boletim de ocorrência. À polícia, foi dada a informação de que um dos membros, que aparentava ter 20 anos, ameaçou o cantor com a faca, mas que não houve ferimentos. A polícia investiga o caso, mas nenhuma prisão foi feita até o momento.