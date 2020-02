Harrison Ford diz que segredo para casamento duradouro é não discordar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O ator Harrison Ford, 77, casado há dez anos com Calista Flockhart, 55, fez um comentário bem-humorado sobre relacionamentos duradouros. Para o astro de "Star Wars" e "Indiana Jones" o segredo da felicidade é bastante simples."Não fale. Apenas faça sinal com a cabeça", disse o ator durante uma entrevista à revista americana Parade.Fora o tempo de casamento, Ford e Flockhart, que ficou conhecida como protagonista da série "Ally McBeal" (1997-2002), estão juntos há 18 anos, uma grande exceção entre casais hollywoodianos.Apesar da diferença de 22 anos, Flockhart garantiu em uma entrevista de 2017 à revista Closer Weekly que isso nunca foi um problema para o casal. "A verdade é que, às vezes, eu me sinto muito mais velha que ela", disse a atriz.Os dois tentam entrar em acordo sempre, sem deixar de viver suas paixões. Segundo a atriz, Ford adora pilotar aviões -ele tem licença há 25 anos para voar-, mas antes de sair, ele sempre adianta todo seu trabalho doméstico. Eles também passam bons tempos juntos em um rancho que possuem no interior.Ford e Flockhart se conheceram no Globo de Ouro de 2002 e se casaram oito anos depois. Ford já tinha quatro filhos e decidiu adotar um menino com Flockhart.Na semana passada, Ford revelou à apresentadora Ellen DeGeneres que já está filmando o quinta produção da franquia "Indiana Jones".