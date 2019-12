Hariany diz se sentir fraca e que trocaria qualquer dinheiro por alegria de viver

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hariany Almeida, 21, fez um desabafo no Twitter na noite desta sexta-feira (20) falando sobre momentos difíceis que tem passado, nos quais se sente fragilizada e triste. "Eu juro que tento parecer uma menina forte, porque é isso que vocês desejam para mim todos os dias, mas eu não estou conseguindo, me sinto fraca, me cobro de coisas que eu não tenho culpa... eu trocaria qualquer dinheiro para ter apenas minha alegria de viver novamente"!Ela continuou se abrindo com seus seguidores falando sobre a importância da fé nesse momento difícil e o desejo de se sentir mais uma vez como a garota que o público acostumou a ver nos realities em que participou, BBB (Globo) e A Fazenda (RecordTV), ambos em 2019."Eu juro que eu tento virar a página, que eu tento ficar bem... mas todo dia é uma coisa diferente, Deus que me fortalece e me ajuda a manter o equilíbrio... eu só quero voltar a ser aquela Hari alegre e leve que vocês conhecem! Não aguento mais. Eu quero PAZ!!!!!!!!!!!!!!!!!", postou a jovem.Com 28,63% dos votos, Hariany foi a segunda colocada na décima primeira edição de A Fazenda, exibida dia 12 de dezembro, ganhando um carro. Após o fim do reality, a modelo passou a evitar Lucas Viana, 28, com quem manteve um romance repleto de idas e vindas no confinamento.