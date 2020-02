Hadson revela crise de meia idade e diz que vai colocar botox e implante capilar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Hadson Nery, 38, saiu do Big Brother Brasil 20 disposto a fazer algumas mudanças. Em entrevista ao Gshow após deixar o programa, o ex-jogador dividiu sobre desejos por intervenções estéticas, futuro profissional e paternidade.A autoestima elevada do participante ficou famosa no reality, quando ele se comparou ao jogador da Juventus Paulo Dybala e compartilhou até um possível apelido, "Hadybala". Mas, para ele, nem tudo está perfeito. "Minha maior decepção é meu cabelo. Já usei comprido, fiz dread, adorava mudar o visual, mas agredi muito. Alisava e a química queimou meu couro cabeludo, então não cresce mais."Para isso, ele já tem até a solução: "Até consigo camuflar as falhas, mas meu foco agora é fazer implante capilar ou usar prótese. Acho que careca não combina comigo, por isso uso boné para disfarçar". Além do cabelo, outra preocupação de Hadson é com as rugas. "Estou com 38 anos, então devido ao desgaste físico que todo atleta de rendimento tem, é comum que o rosto sofra mais agressão porque a gente passa horas debaixo de sol, chuva."De acordo com o ex-participante, ele já havia feito procedimento estético com ácido hialurônico, que não foi bem-sucedido, mas que será corrigido agora que saiu do BBB. "Vou começar a aplicar botox como prevenção. Tenho um cuidado especial com o corpo porque era meu instrumento de trabalho, nunca gostei de ficar fora de forma."Além da atenção com a aparência, outra coisa deixou Hadson preocupado depois que saiu do confinamento. O atleta descobriu que seria pai do terceiro filho no aeroporto, quando estava a caminho para entrar no BBB 20, o que não permitiu que ele desse a notícia aos filhos, que ficaram sabendo através do reality."Quando saí, minha mãe contou que Oliver ficou sabendo por um amiguinho da escola e perguntou: 'Vó, ele vai ser pai de novo e não falou nada para gente?'. Isso me preocupou. O mais velho deixa acontecer, mas o mais novo quer saber de tudo."A mãe da criança não foi revelada. Segundo Hadson, ela acabou de sair de um casamento de oito anos e prefere não ser exposta ainda. "No que depender de mim, o relacionamento engrena. A gente se gosta, mas está respeitando o tempo de cada um porque foi tudo muito rápido e intenso", explica o atleta.