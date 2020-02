Hadson e Felipe Prior disputam terceiro paredão do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Aconteceu neste domingo (9) a formação do terceiro paredão do Big Brother Brasil 20 (Globo): Hadson e Felipe Prior disputam agora a preferência do público para permanecer no reality global.O paredão foi decidido por meio de votação aberta, ou seja, na qual todos declararam quem queriam colocar no paredão na sala da casa e não no confessionário.Antes de tudo, Leifert anunciou que Lucas, que venceu a prova do anjo desta semana, estava imune. Dessa forma, além de o fisioterapeuta, a líder Gabi e os participantes que vieram da casa de vidro, Daniel e Ivy, não poderiam ser votados.A cantora manteve a intenção de voto que confessou a Marcela neste sábado (8) e indicou Hadson. Os mais votados pela casa foram: Felipe Prior —indicado por Thelma, Marcela, Manu, Victor, Ivy, Gizelly, Daniel, Mari e Pyong— e Victor Hugo —votado por Babu, Rafa, Flay, Lucas e Bianca.Ambos disputaram a prova bate e volta, que daria a um dos indicados pela casa a chance de permanecer no BBB por ao menos mais uma semana. Victor Hugo venceu, e Prior acabou indo ao paredão.