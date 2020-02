Hadson diz no BBB que gosta de mulherão e que Bianca Andrade é seu alvo número 1

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em bate-papo no quarto do líder durante a madrugada deste sábado (1°), Hadson afirmou que gosta de mulherão a Bianca Andrade e Guilherme, que disse que também gostava desse perfil de mulher."Eu gosto de mulherão. A Rafa pra mim é uma mulher que... não é minha cara... é uma mulher que tiver ali para escolher... ela passa a não ser meu perfil quando ela é muito...", disse Hadson a Bianca Andrade, ao dar a entender que Rafa Kalimann pudesse ser metida."Já você é minha vibe. Ela não é minha vibe. Você passa a ser meu alvo número 1. É bonita, saber dançar, sabe curtir. Fico com mulheres que interagem comigo, se for pegar uma mulher que fique... toda miss... toda tal, não vai rolar", disse Hadson.Bianca Andrade afirmou que também sofre a mesma coisa por "parecer ser porra loca, mulher-macho. Eu sofro a mesma coisa. Tem boy que gosta de menina mais arrumadinha"."Qual o nome do seu marido", questiona Hadson. Andrade responde: "Diogo". "É um cara de sorte", completa o brother.Após a conversa, eles voltaram para a festa, cuja temática era Gastos e Ratos. Na pista de dança, Bianca Andrade foi dançar funk perto de Hadson, que disparou: "Faz isso comigo não! Na moral, tu é doida? Não sou de ferro, não."