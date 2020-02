Guilherme diz que pretende pedir Gabi em namoro quando sair do BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Em conversa com Flayslane na tarde desta quinta-feira (13) no Big Brother Brasil 20, Guilherme disse que pretende pedir Gabi em namoro, mas só depois de sair da casa."Estou comprometido, mas não pedi em namoro ainda. Tem que pedir em namoro". Flay responde: "Então peça, cuide, oficialize." Mas o modelo diz que não quer oficializar o relacionamento dentro da casa."Você não está entendendo. Eu tenho que ter certeza que ela quer também, porque eu quero ficar com ela lá fora", diz ele.Depois, Guilherme volta atrás e diz que ainda avalia pedir a cantora em namoro na casa.O casal ficou junto pela primeira vez na casa há uma semana. Dois dias depois, na festa da madrugada do último sábado (8), Gabi ficou magoada por ver Guilherme e Bianca Andrade, a Boca Rosa, juntos durante toda a celebração. A blogueira chegou a dizer que queria beijar o colega de confinamento e causou ciúme.Depois de Bianca pedir desculpas e de Guilherme falar para Gabi que estava apaixonado por ela, a cantora resolveu se reconciliar com o modelo, na noite da última segunda-feira (10), quando eles se beijaram e colocaram um ponto final nas discussões. O romance teve uma reconciliação com direito a beijão na chuva.