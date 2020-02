Gui e Gabi se reconciliam e trocam declarações no 'BBB 20'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após muitas discussões e choros, Guilherme e Gabi parecem estar bem novamente no Big Brother Brasil 20. O casal, que ficou estremecido após a eliminação de Bianca, grande amiga do modelo no confinamento, passou parte da tarde desta quinta-feira (27) trocando carinhos e declarações."O que você faz comigo?", perguntou ele à cantora. "O mesmo que você faz comigo", respondeu ela. "Eu estou totalmente apaixonado por você", declarou ele à ela, que respondeu: "Eu também". Guilherme então deu beijinhos na mão da sister, que também se declarou: "Loucamente apaixonada".Na mesma conversa, Gabi disse que vai fazer tudo que puder para proteger o namorado. "No meio de toda confusão e de tudo que acontece aqui, só aqui me sinto protegida", chegou a dizer ela no início da manhã ao abraçar Guilherme.O distanciamento dos dois começou na tarde de quarta (26), após Gabi se incomodar com a reação de Guilherme na eliminação de Bianca. Antes disso, ela já tinha mostrado ciúme da amizade dos dois, que costumavam trocar abraços e carinhos na casa. A cantora até chegou a terminar o namoro por causa disso.Na tarde de quarta, Gabi chegou a dizer que ainda não acredita 100% nos sentimentos de Guilherme. "Mas, eu quero acreditar. Toda ferida demora um tempo para ser curada. Quando ela está curada, pode ser que a gente consiga viver o melhor momento que a gente possa ter, sabe?", afirmou ela.CANCELADOSEm uma edição com uma série de polêmicas e pedidos de expulsões por parte dos internautas, nesta quarta foi Giselly quem virou assunto nas redes sociais com a hashtag #gisellyexpulsa. A revolta dos torcedores seria por ela ter dado tapas em Pyong e Daniel durante a festa de quarta."Se agrediu tem que ser expulsa sim! Não sabe beber não bebe", afirmou uma internauta. "Bebida não justiça agressão, a Hariany e a Ana Paula foram expulsas por causa da agressão quando estavam bêbadas!", disse outro. "Se agrediu tem que ser expulsa mesmo!", disse mais um.Mas muitos comentários também defenderam a sister: "É sério que agora brincadeira entre amigos virou agressão? Vocês tão passando de todos os limites do cancelamento", "com tantos cancelamentos nessa edição só vai sobrar a Gabi e o boneco na casa".Outros pedidos de expulsões já foram feitos nas redes sociais desde o início do programa. Petrix, Pyong e Daniel são alguns dos participantes que já passaram por isso por conta de de suspeitas de assédio.