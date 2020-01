Grupo Pipoca supera time de famosos no BBB 20 e conquista imunidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na primeira prova de imunidade do Big Brother Brasil 20, o grupo Pipoca saiu vencedor. Os participantes ficaram mais de nove horas na competição que aconteceu no jardim da casa.A competição começou com uma prova entre os dois grupos. Na disputa, os brothers e as sisters não podiam deixar um copo gigante de refrigerante esvaziar. Para isso, os participantes deveriam usar o copo pequeno para pegar o líquido que está escapando, e devolvê-lo ao copo gigante por meio de uma escada.Ganharia quem não deixasse o refrigerante do copo maior acabar. Os brothers também precisaram seguir a ordem correta em que cada um deveria jogar. Isso foi determinado pelo número escrito em seus coletes.A prova do Líder está marcada para esta quinta-feira (23). Com essa prova, o primeiro paredão será formado por integrantes de um só grupo, o dos famosos do Camarote.