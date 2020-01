Gretchen se separa de marido português após sete anos de união

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Chegou ao fim o casamento de sete anos entre Gretchen e o empresário português Carlos Marques. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da cantora. De acordo com nota oficial, o que permanecerá será uma eterna amizade."Após sete anos de relacionamento, cheio de carinho, respeito e felicidade, o amor do casal Gretchen e Carlos se transformou em uma linda e eterna amizade. A decisão foi tomada pelo casal em comum acordo, ao perceberem que a relação caminhava para um rumo diferente", diz parte da nota.A partir de agora, Gretchen, que morava com o marido em Mônaco, terá de se dividir entre Europa e Brasil para cumprir todas as suas obrigações de trabalho."O casal é grato por todo suporte e apoio daqueles que acompanharam sua linda história, e a partir de agora, cada um segue separadamente sua nova jornada em 2020, confiantes de que esse amor transformado em amizade seja o melhor para o ano que se inicia", diz outro trecho da nota oficial.Além da separação, o ano de Gretchen começa de uma forma conturbada. Ela perdeu a paciência ao ver que o vereador Carlos Bolsonaro (PSC-RJ) replicou uma foto do parto de seu neto, Bento, filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira. Junto da imagem publicada neste domingo (12), ele escreveu a legenda: "Felicidades para você e sua família, irmão", tuitou. Agora, ameaça processá-lo.Ainda com relação ao filho Thammy, Gretchen teve de fazer um vídeo nas redes sociais criticando e excluindo pessoas homofóbicas. Alguns xingaram e ridicularizaram o rapaz em uma foto com o filho que acabara de nascer.