Gretchen pula Carnaval ao lado de saxofonista Esdras de Souza e fãs apontam affair

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Apontado como novo namorado de Gretchen, 60, o saxofonista Esdras de Souza acompanhou a cantora no bloco Agrada Gregos, que acontece este sábado (22), em São Paulo, e conta com apresentação da artista. Os dois publicaram fotos juntos em suas redes sociais, prontos para cair na folia.Esdras passou a integrar a equipe de Gretchen em janeiro deste ano, e toca saxofone para o novo projeto musical da cantora. Na legenda da foto, ela escreveu: "Prontos pro Agrada Gregos!! Bora São Paulo!!". O músico também compartilhou a imagem em seu Instagram, e recebeu comentário da suposta namorada. "Uhuuuuu. Esse vai ser incrível. Start do carnaval", escreveu Gretchen.Em meio a elogios sobre a boa forma da cantora, fãs endossaram a veracidade do romance. "Namorado novo", escreveram os seguidores de Gretchen. Outros, se perguntaram sobre possível relacionamento: "Quem é o bofe?", disse outro fã.A artista se divide atualmente entre a Europa e o Brasil, após término do casamento com o empresário português Carlos Marques. O relacionamento de sete anos acabou em janeiro e os dois permanecem amigos.