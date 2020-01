Globoplay libera episódios da terceira temporada da série médica 'The Good Doctor'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os dez primeiros episódios da terceira temporada da série médica "The Good Doctor" já estão disponíveis para serem assistidos por assinantes da plataforma Globoplay.



A ideia da emissora é disponibilizar os dez iniciais agora e outros dez mais para frente. No drama médico, Freddie Highmore interpreta Shaun Murphy, um jovem cirurgião com autismo e síndrome de savant que troca uma vida tranquila no interior para trabalhar na unidade cirúrgica de um hospital prestigiado.



Porém, sem ajuda de ninguém e com extrema dificuldade de se conectar com aqueles que o rodeiam, Shaun precisa usar seus extraordinários dons médicos para salvar vidas e desafiar o ceticismo de seus companheiros profissionais.



A terceira temporada começa com uma movimentação na vida amorosa do médico. Dr. Shaun finalmente terá seu primeiro encontro com Carly (Jasika Nicole), mas ele não será exatamente como o bom doutor idealizou.



Além disso, a trama mostrará a acensão dos médicos residentes do hospital St. Bonaventure. Na estreia, a médica Dra. Audrey Lim (Christina Chang) anuncia que os profissionais do hospital terão a chance de liderar cirurgias, mas isso causará ciumeira e disputas internas.