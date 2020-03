Globo não explica se brothers saberão sobre coronavírus dentro do BBB

Coronavírus obriga Bolsonaro a conectar-se com a realidade

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Com a pandemia do coronavírus no Brasil, muitas pessoas têm a curiosidade de saber se os confinados no BBB 20 têm a noção do que está acontecendo fora da casa. Os competidores entraram no reality antes de o surto começar.

Questionada, a Globo não soube explicar se os participantes seriam informados com relação ao que anda movimentando o país e o mundo. E também não explica se funcionários no momento em que entram na casa para as manutenções usam luvas e máscaras para evitar qualquer possibilidade de transmissão.

Tradicionalmente, a Globo não revela aos participantes nada do que acontece no mundo externo. Porém, o F5 questionou a emissora se nesse caso específico de pandemia seria aberta uma exceção. Mas até a publicação deste texto o canal não tinha uma resposta definitiva sobre as solicitações.

O Boninho, diretor do Big Brother Brasil 20, também afirmou em suas redes sociais que a próxima eliminação do programa acontecerá sem a plateia de familiares. "Com essa merda de Covid-19 vamos fazer sem", afirmou ele no Twitter.

O risco de contaminação por coronavírus fez com que a plateia do programa Encontro (Globo), apresentado por Fátima Bernardes, fosse reduzida nesta quinta-feira (12). A emissora já tinha afirmado que estudava mudanças em seus programas por conta do avanço da doença.

Outros programas também passarão por uma transformação sem plateia.