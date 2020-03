O que mata no coronavírus é o medo que sentimos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Globo decidiu reformular sua programação temporariamente para dar mais espaço à cobertura da pandemia de coronavírus que tem afetado o mundo e, recentemente de forma mais violenta, o Brasil.

De acordo com comunicado da emissora, haverá a ampliação do espaço dedicado ao jornalismo do canal, "levando em conta os interesses e necessidades do público".

As alterações começam a valer já na manhã desta segunda-feira (16), quando o Bom Dia de cada região do país ganhará mais 30 minutos de duração, indo até 8h30. Em seguida, o Bom Dia Brasil entra no ar com duração de duas horas, também acima do normal. Às 10h30, será a vez do Encontro com Fátima Bernardes.

Na parte da tarde, outro programa que terá maior duração é o Jornal Hoje, que ocupará parte do horário que hoje é destinado ao Se Joga. Ao longo do dia, entradas ao vivo atualizarão os telespectadores com os últimos dados da pandemia da covid-19.

As mudanças são temporárias, sem data prevista de término, e incluem ainda a suspensão do Mais Você. Especula-se que a interrupção do matinal tem a ver com o quadro de saúde de Ana Maria Braga, que atualmente trata um câncer no pulmão, numa busca para proteger a apresentadora da exposição ao vírus.

Neste sábado (14), o colunista Leo Dias, do UOL, afirmou que a Globo havia pedido aos autores de suas três novelas, "Éramos Deis", "Salve-se Quem Puder" e "Amor de Mãe", que reescrevessem seus próximos capítulos a fim de retirar das gravações os atores acima dos 50 anos de idade --protegendo, assim, os mais suscetíveis a complicações causadas pela covid-19.

Procurada pela reportagem, a emissora negou a informação. Uma mudança, no entanto, que já está sendo visível na grade da Globo é o fim das plateias nos programas de auditório, obedecendo à recomendação das autoridades de evitar aglomerações de pessoas. O Domingão do Faustão deste domingo (15), por exemplo, deve ser exibido sem público e com pouca figuração.