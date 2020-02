Gleici Damasceno diz não acompanhar nova temporada e fala sobre admiração por Tiago Leifert

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) Vencedora da 18º edição do Big Brother Brasil, Gleici Damasceno, 24, diz que não está acompanhando o BBB 20 e que se informa apenas através das redes sociais."Não é uma preferência [não assistir]. Quando eu vejo e tenho uma opinião, opino sim. Quando não, não vejo por que falar sobre", afirma a ex-participante do reality show, que conquistou o prêmio de R$ 1,5 milhão.Damasceno procura enxergar o lado positivo sobe as polêmicas de machismo que vêm acontecendo na edição. "Acho que essa questão do machismo é importante de ser levantada, então por isso é necessário discutir em lugares que normalmente não são discutidos [...] para as pessoas tomarem mais consciência."Petrix (80,27%) e Hadson (79,71%) foram eliminados da casa com altos índices de rejeição do público após terem atitudes consideradas machistas em rede nacional.O ex-jogador de futebol, Hadson, foi preterido pelos outros participantes após revelar o Teste de Fidelidade que pretendia fazer com as participantes comprometidas. Já Petrix chegou a ser intimado pela Delegacia Especial de Atendimento à Mulher, após tocar nos seios de Bianca Andrade, a Boca Rosa, em uma festa.Mesmo com os acontecimentos, Gleici Damasceno acha difícil definir qual edição foi (ou está sendo) a mais polêmica. "No meu também teve bastante [machismo], mas é difícil definir, porque eu estava nesse lugar. Como a gente não tem acesso às imagens lá de dentro, fica complicado comparar", diz ela.Em relação à conduta do apresentador do Tiago Leifert -que foi criticado por internautas por defender as atitudes de Hadson e influenciar no jogo com seu discurso em uma das eliminações-, Damasceno diz que continua a admirá-lo, apesar de não concordar com todas as atitudes do comunicador."A gente que participou do programa tem um carinho muito grande por ele [Tiago Leifert]. Tenho muito respeito por ele. Não concordo com algumas opiniões, mas a gente acaba aceitando. A gente ama algumas pessoas que não concordamos com as ideias. É normal. Tenho uma admiração e um carinho por ele, tanto que a gente mantém o contato. Tenho super-respeito", afirma.Sobre voltar ao programa em um futuro próximo, Damasceno não descarta. "Admiro muito o programa, foi ele que transformou a minha vida. Talvez se fizessem uma edição só dos campeões eu iria [risos]. Mas tudo tem que ser muito pensando", afirma a vencedora, que também diz não ser mais a mesma pessoa de 2018.Após idas e vindas com Wagner Santiago, 35, também participante do BBB 18, Gleici Damasceno diz que está solteira, mas que os dois continuam amigos. Longe de compromisso, Damasceno tem aproveitado o Carnaval. No bloco da Luísa Sonza, no último domingo (16), ela marcou presença com um look carnavalesco dourado.