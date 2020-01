Gizelly zoa famosos ao dizer que ninguém os conhece no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O muro que separava os grupos Camarote (formado por famosos) e Pipoca (com participantes que se inscreveram) caiu na noite desta quarta-feira (22) no Big Brother Brasil 20, um dia depois da estreia do reality. Na empolgação para conhecer quem estava do outro lado da casa, Gizelly acabou levando um tombo.Com a ajuda das sisters, ela logo se levantou e disse que estava tudo bem.Mais cedo, quando os times ainda estavam separados pelo muro, a advogada já tinha chamado a atenção ao dizer que não conhecia nenhum dos famosos do outro lado, com exceção da blogueira Bianca Andrade, a Boca Rosa."Eu não sei em que mundo eu vivia, eu só sei quem é Boca Rosa, o resto eu não conheço ninguém (...) Vocês precisam investir mais na imagem de vocês, porque aqui dentro [do lado do grupo da pipoca] ninguém sabe quem são vocês", disse ela.Flayslane confirmou: "Ela não conhece ninguém, ninguém. E não é só ela não, é todo o mundo aqui".Do outro lado do muro, o ator Babu Santana diz que "está sentido", mas na sequência afirma que a disputa pelo prêmio de R$ 1,5 milhão está parecida. "É para ficar tranquilo para ver que o jogo está parecido".