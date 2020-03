'Remédio' contra a Covid-19 em nossas mãos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gizelly descobriu uma informação valiosa sobre o mundo externo só de olhar as fotos enviadas pela família dela ao BBB 20: Agora, a advogada já tem 2 milhões de seguidores no Instagram.

A informação, quase subliminar, veio por meio de uma imagem de uma festa de aniversário. Os líderes da semana têm o direito a ver fotos das famílias no jogo. Porém, o que a produção do reality não captou é que na foto havia dois bolos. Um deles tinha o número três e representava o aniversário de três anos do cãozinho da família.

Só que na foto havia um outro bolo com o número dois em cima. Na parede também tinha o mesmo numeral com uma letra que pareia ser um 'M' devidamente tampada pela cabeça de uma familiar.

Após as meninas ficarem intrigadas pelo motivo de haver dois bolos na mesa, Manu finalmente matou a charada: era uma comemoração pelos 2 milhões de inscritos.

Gizelly, então, pulou de felicidade. Porém, quando elas começavam a falar sobre esse assunto, logo a câmera mudava de local para que ninguém ouvisse os desdobramentos do tema, sobretudo quem acompanhava ao vivo pelo Pay Per View.

Nas redes sociais, o fato dividiu opiniões. Enquanto seguidores acharam que a família teve uma boa sacada, outros pediam a eliminação de Gizelly do jogo por descumprimento de regra.

Já na rede social da própria Gizelly, que é dirigida pela própria família, foi comemorado o fato de a 'pegadinha' ter dado certo e a advogada ter descoberto o que eles queriam informar.

BONINHO NEGA SAÍDA

Boninho rejeitou o pedido de uma seguidora que queria que Gizelly fosse expulsa da casa por ter recebido informações externas.

Em postagem em que ele mostrava a mulher, Ana Furtado, se exercitando em meio à quarentena, uma internauta pediu pela saída da sister. Mas logo foi cortada por ele. "Vamos deixar o bicho pegar", escreveu ele.

Procurada, a Globo ainda não havia se pronunciado sobre o caso.