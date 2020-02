Gizelly diz estar apaixonada por Marcela, e fãs torcem por beijo no BBB 20

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Pode ser que em breve um novo casal se forme na casa do BBB 20. Depois de rolar um beijo entre Felipe e Gizelly e outros entre Guilherme e Gabi, agora a advogada Gizelly revela que está apaixonada por Marcela.Em papo com Manu Gavassi e Rafa Kaliman, Gizelly contou que dorme toda noite com a amiga e pensa em se declarar a ela."Você imaginou que, às vezes, eu olho para a Marcela toda noite antes de dormir e falo: 'meu Deus, quero falar eu te amo para ela, mas vai achar que sou louca. Mas já amo faz um tempo, acho que estou apaixonada", comentou.Rafa e Manu se derreteram pelo momento e deram força à amiga.Mais tarde, as próprias meninas já começaram a curtir o fato de se gostarem. Em conversa na sala, já começaram a expecular se o público de casa já está "shippando" as duas, ou seja, vendo com carinho a possível relação das duas.Na internet, seguidores começaram a pedir para que ambas assumissem o compromisso na casa. "Gicela", escreveu uma seguidora ao juntar os nomes de ambas as participantes. "A dupla perfeita", disse outra. "Beijem logo", escreveu uma terceira.