Gizelly compara base de Thelma a barro e é criticada

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Big Brother Brasil 20 ganhou mais uma polêmica e uma série de críticas a seus participantes na madrugada desta sexta-feira (3). Dessa vez foi um comentário de Gizelly que revoltou os internautas, que a chamaram de racista e chegaram a pedir sua saída do reality nas redes sociais.

Durante uma conversa com outras participantes no quarto céu, a advogada repara o lençol de Thelminha manchado e questionou a médica se ela passa barro no rosto. "É a minha base", respondeu Thelma, em meio a gargalhadas de outras sisters. "É minha base, ué?! Minha base é marrom", repete ela.

O diálogo foi condenado por muitos internautas, que chegaram a subir hashtags como #foragizelly e #gizellyracista. "Até quando vamos ter que escutar isso? Nossa base não é barro não, meu amor. Somos pretas", postou a cantora Preta Gil em sua conta no Twitter.

A cena foi postada também pelo influenciador Felipe Neto: "Pensa no grau de doença mental que alguém tem que ter pra gostar tanto de um participante de reality, a ponto de ouvir a pessoa chamar a base de uma mulher preta de barro e ainda assim sair xingando e criticando quem aponta o racismo nisso", afirmou.

Anônimos também comentaram: "O mais triste da fala da Gizelly zoando é que até muito pouco tempo atrás nem base para pele negra a gente tinha", afirmou um. "Só quem é preta sabe como esse tipo de racismo recreativo é humilhante de acontecer em grupinhos de 'amigas' brancas 'desconstruídas'", disse outro.

O perfil da advogada no Twitter postou uma mensagem afirmando que ela "aprende e se desconstrói sempre, a cada dia. Uma fala não anula tudo que ela fez, fala e demonstra ser. Ela errou, mas todos nós erramos. E aqui fora terá a oportunidade de aprender e se desculpar".

Na noite desta quinta, os brothers participaram de mais uma Prova do Líder, que consagrou Flay, que também ganhou um carro. Um paredão deverá ser formado já nesta sexta, para a saída de um participante no domingo (5). Serão três pessoas na berlinda: o indicado pelo líder, o mais votado da casa e o escolhido pelo mais votado da casa.

Babu, que mais uma vez bateu na trave e ficou em segundo na prova, ficou chateado e chorou bastante. Rafa então afirmou que vai fazer uma campanha para dar um carro ao ator. "Nem que eu faça uma vaquinha na internet, nem que faça uma rifa, nem que eu trabalhe pra Fiat", afirmou ela, chamando outras participantes para colaborarem.