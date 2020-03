Saída para o Brasil é a renúncia de Bolsonaro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os brothers do Big Brother Brasil 20 tiveram mais uma festa na noite desta quarta-feira (25) com muita dança, conversas sobre jogo e tretas. Dessa vez, a protagonista foi Gizelly, que discutiu com Prior, se desentendeu com Thelma e terminou a noite chorando no sofá da sala.

A confusão começou quando ela falava do suposto jogo sujo que Prior faz na casa. Ele então recordou que a advogada fez comentários dizendo que Pyong, Rafa e Manu, amigos dela na casa, não precisavam do prêmio de R$ 1,5 milhão. Na avaliação dele, ela desmereceu a presença deles na casa.

"Você disse que a Rafa era rica, que o Pyong não precisava ganhar porque ele é rico, ganha tantos milhões aí. Na moral, com todo o respeito, eu te digo só uma coisa: ganhe esse prêmio por mérito seu, não demérito das pessoas. Todo mundo está aqui porque precisa, não porque quer", disse Prior.

Gizelly rebateu a acusação e afirmou que só quis dizer que eles ficarão bem fora da casa. Em seguida, enquanto desabafava, a advogada acabou se desentendendo também com Thelma e Marcela. "Sai de perto de mim. Vai lá falar com o Prior então, já que vocês estão do lado dele", disse Gizelly a Thelma.

A advogada então foi para a sala da casa e chorou sozinha, enquanto Marcela, do lado de fora, criticava o comportamento da sister. "Eu amo a Gizelly, mas é umas das pessoas que mais me machucou aqui dentro. Hoje era um dia [em] que eu estava mal e não queria ela por perto", desabafou a médica em conversa com Ivy.

Marcela chorou em alguns momentos por causa da eliminação de Daniel e afirmou que só não iria dormir para não magoar Thelma, atual líder e dona da festa. "Não é só não estar junto, é o que significa, o quanto isso era importante para ele, as respostas que a gente não tem das coisas", disse Marcela a Thelma.

Já Flay, que voltou do último paredão com Ivy, dançou bastante e não fez questão de ficar perto dos outros brothers. Em conversa com Mari, ela falou que está com ranço após o Jogo da Discórdia, em que quase todos apontaram a eliminação dela como certa. Ela ainda elegeu quem gostaria de ter ao seu lado na final: Mari e Ivy.