Gisele Bündchen e Tom Brady se mudam de Massachusetts com os filhos, diz rádio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após ser eliminado da NFL, torneio de futebol americano, com o New England Patriots, o quarterback Tom Brady e sua mulher, a modelo brasileira Gisele Bündchen, resolveram se mudar definitivamente de Massachusetts. A informação é da a emissora de rádio local WEEI.Os dois já haviam colocado a mansão à venda e esperavam por um comprador. Brady também teria tirado todos os seus pertences de seu camarote especial, no estádio que fica na mesma região. Ele não sabe ainda onde jogará na próxima temporada e, por isso, não necessita mais viver próximo do clube.A mansão dos dois, aliás, começou com preço lá em cima: o pedido era alto e foi baixado em R$ 23 milhões para deixar mais atraente aos compradores. O valor agora é de R$ 138 milhões, segundo a revista Variety.O WEEI disse que o casal mora atualmente em outra mansão, agora em Greenwich, no estado de Connecticut.