Giovanna Ewbank insinua que Ivy do BBB 20 é 'planta' e recebe resposta de perfil da sister

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Espectadora e fã do Big Brother Brasil 2020, Giovanna Ewbank usou as redes sociais na última quinta-feira (27) para comentar sobre uma das participantes: Ivy, a líder da semana.Em resposta a um de seus seguidores no Twitter, que afirmou que gostaria de ver a sister sendo entrevistada, Ewbank respondeu: "Pra falar sobre botânica, né?". A resposta insinua que Ivy seja "planta", termo usado na casa para definir aqueles que não se destacam no jogo e que estão lá fazendo apenas "papel de planta".Os administradores das redes sociais da sister viram o comentário e resolveram responder o tuíte. "Sim, Giovanna! Ela pode ser uma das convidadas do seu canal para falar sobre vários assuntos. Botânica, moda, gravidez, novelas (assuntos retratados no seu canal) afinal...uma pessoa com conhecimentos, é capaz de falar sobre tudo. Aguardando o convite!"Em resposta, a esposa de Bruno Gagliasso brincou: "Já está mais que convidada! Amo quem se joga e topa brincar com a gente", escreveu ela em tuíte nesta sexta-feira (28).