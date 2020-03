As agressões a jornalistas em Manaus

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Giovanna Ewbank, 33, já mostrou que acompanha o BBB 20. Sempre comentando sobre o reality nas redes sociais, a apresentadora afirmou que deseja ser melhor amiga de Gizelly, participante do programa.

Na noite de terça-feira (10) de paredão, Ewbank escreveu em seu Twitter. "Minha Gi furacão! Tô te esperando pra gente ser BFF" (sic).

Na mesma noite, o jogo acabou para Victor Hugo no Big Brother Brasil 20. Ele foi eliminado com 85,22% dos votos contra 10,18% de Manu Gavassi, e 4,60% de Babu.

Em resposta ao comentário de Ewbank, os internautas aprovaram o apoio e disseram: "Imagina quando ela souber disso. Vai surtar". "Gizelly vai morrer sabendo que Giovanna quer ser amiga dela".

Mas essa não foi a primeira vez que a esposa do Bruno Gagliasso comentou sobre a 20° edição do BBB. Recentemente a apresentadora do canal Gioh no YouTube, causou polêmica ao dizer que a participante Ivy é "uma planta".

Em resposta a um de seus seguidores no Twitter, que afirmou que gostaria de ver a sister sendo entrevistada, Ewbank respondeu: "Pra falar sobre botânica, né?". A resposta insinua que Ivy seja "planta", termo usado na casa para definir aqueles que não se destacam no jogo e que estão lá fazendo apenas "papel de planta".