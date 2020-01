Gil diz que Regina Duarte deve ver a cultura como veem a 'bela figura dela'

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A ex-ministra da Cultura Ana de Hollanda se disse assustada sobre a falta de posicionamento de Regina Duarte sobre declarações do presidente Bolsonaro. Já Gilberto Gil, também ex-ministro, diz que a atriz deve ver o Brasil como veem a 'bela figura dela'.Regina Duarte disse nesta segunda que pode assumir a pasta da Cultura depois de um período de testes em Brasília."Não posso comemorar o fato de Regina Duarte assumir [o cargo] pois eu esperava dela um posicionamento mais firme dela em relação às declarações de Bolsonaro, de quando ele fala de filtro e faz defesa da censura. Como artista, ela devia ter se posicionado. Fico assustada com ela agora aceitar essas posições do Bolsonaro, que são antagônicas a liberdade na cultura", disse Ana de Hollanda."Espero que a Regina veja a cultura do Brasil com os mesmos olhos que eu e tantas outras pessoas vemos a bela figura dela", disse Gilberto Gil, ex-ministro da Cultura."Ela está sendo coerente. Ela apoiou o Bolsonaro. É natural que assuma um cargo, se ela deseja isso.Desejo sorte e boas realizações. Acrescento, ela tem trânsito e história, o meio artistico pode apresentar propostas e ajudá-la", diz o ator Paulo Betti.