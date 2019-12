Gerson Brenner celebra aniversário de 60 anos e recebe declaração da filha

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gerson Brenner completou 60 anos neste domingo (22) e passou o dia com a família. Filha mais velha do ator, Anna Luísa publicou uma imagem ao lado do pai com uma comovente declaração."Quem acompanha minha história e a do meu pai sabem o quão difícil é desde sempre. Tem que ter muito amor e força para resistir. E o aprendizado é diário. Valorizem seus pais, 'são crianças como você'", escreveu Anna Luísa, em seu perfil no Facebook."Não tenham vergonha de expressar carinho e afeto, de dizer o quanto amam. Posso falar por experiência própria, que hoje, é muito mais importante falar do que ouvir. Feliz aniversário, pai! Te amo!", completa.Recentemente, Gerson Brenner ficou internado por 45 dias com quadro de sono excessivo no hospital São Luiz, em São Paulo, entre outubro e novembro passados."Medicamentos foram mudados e mudanças de horários foram feitas no cotidiano do Gerson. Estas alterações foram importantes para dar uma movimentada no cotidiano dele. O banho, por exemplo, não é mais pela manhã, só mais tarde. A tática está dando certo", disse Marta Mendonça Brenner, mulher do ator, na época.Antes disso, Gerson Brenner havia sido internado em fevereiro deste ano com quadro de pneumonia. O ator ficou no hospital por mais de 15 dias até estabilizar a doença e voltar para casa e ser tratado por uma equipe de homecare.Anna Luísa também publicou uma mensagem de aniversário em seu perfil no Instagram com uma foto ao lado do pai e da mãe. "Momento único que dispensa legenda. Ter os meus pais, comigo, é lindo demais. Amo vcs! Feliz aniversário, pai!"Gerson Brenner teve lesões cerebrais provocadas por um tiro após tentativa de assalto na rodovia Ayrton Senna quando viajava de São Paulo para o Rio de Janeiro, em 1998, para gravação de sua última cena na novela "Corpo Dourado" (Globo). Intérprete do personagem Jorginho, o ator tinha 38 anos quando a bala atravessou o lado esquerdo do cérebro e ficou alojada na altura da nuca.Gerson Brenner é o nome artístico de Gérson dos Santos Oliveira. Nos anos 1980, ele estudou economia e comunicação social, sem concluir nenhum dos dois cursos. Um dos trabalhos mais conhecidos do ator foi com seu personagem Gérson Geovanni, em "Rainha da Sucata" (Globo, 1990).