Galvão Bueno faz pedido formal de desculpas a repórter Nadja Mauad durante Bem Amigos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante a transmissão do jogo Flamengo x Athletico, pela SportTV, a repórter Nadja Mauad levou uma chamada do narrador Galvão Bueno. O fato repercutiu mal porque ele cobrou dela uma informação que Mauad já tinha dado no ar. O apresentador, então, decidiu abrir o programa Bem Amigos desta segunda-feira (17) para pedir desculpas pelo erro que cometeu.Na transmissão do jogo, Mauad informava que o jogador Abner, de 19 anos, foi vendido da Ponte Preta para o Athletico-PR por R$ 10 milhões. O narrador não ouviu que a repórter citou o clube paulista na transmissão e cobrou a informação do clube de origem do atleta.Após pedir desculpas já durante a transmissão, Bueno decidiu reforçar a questão no Bem Amigos. Ele começou falando sobre o ator Joaquin Phoenix que, ao vencer o Oscar de melhor ator por "Coringa", ele reconheceu seus erros do passado. "Foi egoísta, cruel e alguém difícil de trabalhar", disse o americano na ocasião.A partir desse exemplo, o narrador fez o pedido de desculpas formal com a presença de Mauad. "Todo mundo erra. Eu erro. Erro muitas vezes. Ontem, eu errei na transmissão de Flamengo x Athletico. Cobrei uma informação de uma excepcional profissional", disse Bueno."Não quis eu dizer para onde ele estava indo e perguntei a ela. Nós estávamos com muitos problemas de comunicação e não ouvi. Foi quando eu soltei uma frase infeliz 'o telespectador quer a informação completa'."Após o pedido formal de desculpas de Bueno, os dois se abraçaram e Mauad respondeu a ele. "Você sabe a admiração que eu tenho por você. Meu sonho era fazer um jogo com você narrando e eu realizei meu sonho ontem. Tenho uma personalidade muito forte. Quem me conhece sabe que se eu não estivesse à vontade para estar aqui hoje, eu não estaria. Sou muito sua fã, a casa sempre me tratou com muito carinho, muito respeito. Para mim é sempre um prazer estar com vocês."