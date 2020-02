Gabi Lopes diz ter sentido 'emoção inexplicável' ao desfilar no Carnaval pela primeira vez

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Gabi Lopes, 25, aceitou o desafio proposto pela Gaviões da Fiel de participar do desfile de uma escola de samba pela primeira vez. Ao lado do namorado, o skatista Felipe Foguinho, deu vida na avenida a um célebre casal apaixonado: Helena de Troia e Páris."Desfilei quando era criança, mas não teve envolvimento, fui mais para acompanhar minha mãe. Agora é a primeira vez que faço isso por vontade própria: eu quis, fui à escola, compareci a todos os ensaios técnicos, estive na quadra. É outra vibe. É a primeira vez que estou desfilando de corpo e alma", relembrou ela.Quando a Gaviões encerrou sua participação, a ansiedade de Lopes tinha dado lugar a um encantamento. "Não dá para explicar a emoção, que ultrapassou bastante minhas expectativas", contou a artista. "Eu olhava para as pessoas e estava todo mundo animadíssimo, cantando de verdade. Muito lindo todo mundo unido por uma causa só".Também estreante na avenida, Foguinho concordou com o discurso da namorada e disse nunca ter passado "por uma experiência tão única" em sua vida.Ao serem questionados se pretendiam repetir a experiência em 2021, ambos responderam que sim, aos risos. "Não vou esperar. Eu que enviarei o convite a eles", brincou o skatista.