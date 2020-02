Gabi fica decepcionada ao ver Guilherme indicar Boca Rosa como finalista

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Na noite desta segunda-feira (10), Tiago Leifert promoveu uma dinâmica no Big Brother Brasil 20 que acirrou ainda mais os ânimos entre o triângulo amoroso formado por Gabi, Guilherme e Bianca Andrade, a Boca Rosa.



No jogo, chamado de 'Monte a sua Final", o apresentador perguntou para alguns brothers com quem eles gostariam de estar na final. O primeiro nome citado por Guilherme foi Gabi, que sorriu ao ser escolhida . Na sequência, porém, ele chamou a blogueira, o que deixou a cantora claramente incomodada.



Quando as duas foram questionadas sobre quem elas gostariam de levar para a final, nenhuma delas citou Guilherme.



Desde a madrugada de domingo (9), Gabi está incomodada com um suposto affair entre Bianca e Guilherme, já que durante a festa "Guerra e Paz" eles trocaram carinhos.



Na manhã desta segunda-feira (10), Gabi ficou sozinha no quarto do líder, e chorou segurando a foto da mãe: "Vou seguir em frente sozinha. Eu vou me respeitar. Estou aqui realizando o maior sonho da minha vida. Eu sou mais forte que isso, eu sou mulher, guerreira. Não tenho mágoa de ninguém, mas preciso seguir em frente sozinha. Primeiro vou me amar e me respeitar."



Guilherme ainda tentou resolver as coisas com Gabi -os dois estavam juntos desde a madrugada de quinta-feira (6). "Eu tinha uma certeza, que se eu fosse ficar com alguém eu não ia querer ficar com essa pessoa só por ficar, entendeu? A partir do momento que eu fiquei com você é porque eu quero levar isso para frente. Aqui e lá para fora. Eu quero ter alguma coisa com você e eu sei que preciso pensar um pouco nas minhas atitudes", afirmou Guilherme.



"Eu só quero tentar fazer você ser feliz e quero te dar muita confiança", concluiu ele, que também disse estar muito apaixonado.



Bianca também pediu para Guilherme se afastar dela, já que a relação próxima entre eles magoou Gabi.



Além disso, ela está preocupada com a reação do seu namorado fora da casa, o cantor Diogo Melim. Bianca causou polêmica ao dizer que gostaria de beijar Guilherme na festa da madrugada de domingo (9). Em seu raio-x, no dia seguinte, a participante pediu desculpas para a família e o namorado. "Estou com uma ressaca moral insuportável", afirmou a blogueira.



Nesta segunda (10), Diogo deletou de suas redes sociais todas imagens ao lado de Boca Rosa. O casal assumiu o romance publicamente em outubro de 2019. Procurada pela reportagem, a assessoria do cantor disse que ele prefere não comentar sobre o assunto.